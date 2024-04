Aktuell Ausstellung

Reutlinger Verein porträtiert afrikanische psychiatrische Zentren in Foto-Ausstellung

Der Verein »Menschen ohne Ketten« setzt sich seit mehr als 20 Jahren für Menschen in Afrika ein, die an psychischen Erkrankungen leiden. Zwei Fotografen haben Einrichtungen in Burkina Faso und der Elfenbeinküste besucht - und ihre Fotografien bei einer Vernissage in der Volksbank Gartenstraße in Reutlingen präsentiert.