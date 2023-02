Nach seiner Gulag-Haft in Russland bekam Oleg Leis aus Reutlingen Hilfsangebote. Er will für Gerechtigkeit kämpfen und schreibt ein Buch über seine Erfahrungen.

Dr. Oleg Leis berichtete in der GEA-Redaktion von seinem Schicksal. FOTO: MEYER Dr. Oleg Leis berichtete in der GEA-Redaktion von seinem Schicksal. FOTO: MEYER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.