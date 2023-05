Das Theater der Generationen zeigt im ausverkauften Kolpinghaus sein neues Stück »Far away from home«.

Voller Spielfreude – Das Theater der Generationen begeisterte das Publikum mit seinem neuen Stück »Far away from home«. FOTO: SPIESS Voller Spielfreude – Das Theater der Generationen begeisterte das Publikum mit seinem neuen Stück »Far away from home«. FOTO: SPIESS

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.