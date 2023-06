Das Projekt im Reutlinger Bürgerpark befindet sich weiter in einer Warteschleife: Wieso Investor Wolfgang Scheidtweiler eine neue Fristverlängerung beantragt hat und was das bedeutet.

So soll es aussehen: Ein Modell des Stadthallen-Hotels im Bürgerpark vom Dezember 2022. FOTO: KAMMERER So soll es aussehen: Ein Modell des Stadthallen-Hotels im Bürgerpark vom Dezember 2022. FOTO: KAMMERER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.