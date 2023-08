Für 65.000 Euro ertüchtigt die Stadt Reutlingen ein historisches Gebäude in der Spreuerhofstraße 9. Es grenzt direkt an die engste Straße der Welt und befindet sich seit 2013 in kommunalem Besitz. Die Arbeiten liegen im Zeit- und Finanzplan.

Wieland Orion, Sebastian Thiel und Roland Deigendesch auf dem teilsanierten Treppenaufgang der Spreuerhofstraße 9: Foto: Frank Pieth Wieland Orion, Sebastian Thiel und Roland Deigendesch auf dem teilsanierten Treppenaufgang der Spreuerhofstraße 9: Foto: Frank Pieth

