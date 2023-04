In den 60er-Jahren errichtet, seit 2013 denkmalgeschützt: Das Ensemble mit Ratssaal und zwei Verwaltungsgebäuden hebt sich im Herzen der Stadt deutlich von der übrigen Bebauung ab. FOTO: NIETHAMMER In den 60er-Jahren errichtet, seit 2013 denkmalgeschützt: Das Ensemble mit Ratssaal und zwei Verwaltungsgebäuden hebt sich im Herzen der Stadt deutlich von der übrigen Bebauung ab. FOTO: NIETHAMMER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.