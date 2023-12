Kaum eine Woche vergeht, in der nicht irgendeine Firma in der Region Neckar-Alb von Computer-Kriminellen angegriffen und gehackt wird. Für Schlagzeilen sorgte jüngst das Rathaus Mössingen, das Opfer einer Hacker-Attacke wurde. Jetzt hat es die Tiefgarage unter dem Reutlinger Rathaus getroffen. Was bekannt ist.

Welche Playlist meint wohl das System der Reutlinger Rathaus-Tiefgarage? Zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es freie Fahrt in den Parkbereich: Grünes Licht und Schranke oben. Minuten später war die Schranke wieder unten. Foto: Ralf Rittgeroth Welche Playlist meint wohl das System der Reutlinger Rathaus-Tiefgarage? Zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es freie Fahrt in den Parkbereich: Grünes Licht und Schranke oben. Minuten später war die Schranke wieder unten. Foto: Ralf Rittgeroth

