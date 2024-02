Man muss kein Superman sein, um Gutes zu tun. Passanten auf der Wilhelmstraße können mit überhöhtem Heroismus wenig anfangen, kennen aber dennoch Alltagshelden, die sie schätzen und mitunter auch ein bissle bewundern. Foto: Rocksteady, Warner Bros./dpa Man muss kein Superman sein, um Gutes zu tun. Passanten auf der Wilhelmstraße können mit überhöhtem Heroismus wenig anfangen, kennen aber dennoch Alltagshelden, die sie schätzen und mitunter auch ein bissle bewundern. Foto: Rocksteady, Warner Bros./dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.