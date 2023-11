Reutlinger Partnerstadt: Die Kinder von Duschanbe brauchen Hilfe

Für manche die einzige richtige Mahlzeit am Tag: Schulspeisung in die Schule Nr. 89 in Duschanbe.

REUTLINGEN/DUSCHANBE. Als die Deutschlehrerin Munawara Achmedowa am Vortag ihrer Abreise nach Reutlingen in die Schule Nr. 89 in Duschanbe kam, wurde sie bereits erwartet: Von Großeltern, die ihre zu Waisen gewordene Enkel großziehen, und Eltern, deren bedürftige Kinder im Rahmen der Spendenaktion ein warmes Mittagessen und warme Kleidung erhalten. Sie alle waren gekommen, um die Lehrerin zu bitten, den Spenderinnen und Spendern in Reutlingen sehr herzlich für ihre Unterstützung zu danken.

Die Dankbarkeit ist groß in Duschanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan, wissen Munawara Achmedowa und Salomat Rakhimova. Die beiden Lehrerinnen erzählen, wie sehr sich die Kinder über ihr warmes Mittagessen freuen und dass sie oft schon lange vor der Essenszeit in die Mensa kommen. Denn für die meisten der 220 verköstigten Kinder ist es die einzige Mahlzeit am Tage.

Kosten für das warme Mittagessen um 60 Prozent gestiegen

Viele Familien leiden existentielle Not infolge der weltweiten Lebensmittelkrise und der stark gestiegenen Lebensmittelpreise. Diese verteuern auch die Kosten für das warme Mittagessen: Seit 2021 sind sie um mehr als 60 Prozent auf zum Teil 80 Cent pro Kind und Tag gestiegen.

Spenden für Duschanbe: Jeder Cent kommt an Mit Duschanbe verbindet die Stadt Reutlingen seit 1990 eine Städtepartnerschaft. 2001 wurde die Spendenaktion von der mittlerweile verstorbenen Stadträtin Suse Gnant ins Leben gerufen. 2017 übernahm Lydia Pautzke die Verantwortung für die Spendenaktion, unterstützt von einem engagierten Freundeskreis. Den beiden Lehrerinnen Munawara Achmedowa und Salomat Rakhimova hat Oberbürgermeister Thomas Keck jüngst im Rathaus die Verdienstmedaille der Stadt Reutlingen verliehen für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement.

Kreissparkasse Reutlingen: IBAN DE 27 6405 0000 0000 0004 88

oder Vereinigte Volksbanken eG: IBAN DE 65 6039 0000 0101 6300 00.

Außer einem warmen Mittagessen ermöglicht das Spendengeld auch, dass bedürftige Kinder für den oft sehr kalten Winter Stiefel und warme Kleidung erhalten, damit sie überhaupt in die Schule gehen können und nicht den ganzen Winter über zu Hause bleiben müssen. So ist auch für benachteiligte Kinder der Zugang zur Schule und qualifizierter Bildung gewährleistet.

Dabei ist die Integration von Kindern mit Behinderung eine Herzensangelegenheit. Für sie besteht keine Schulpflicht. In dem Projekt »Kinder für Kinder« besuchen ältere Schülerinnen und Schüler während des Schuljahres behinderte Kinder zu Hause und organisieren für sie zweimal im Jahr kleine Feste in der Schule.

Essen und warme Kleidung: Bildung ist das Ziel - auch für behinderte Kinder

Dadurch werden die Eltern ermutigt, ihren behinderten Kindern – oft in deren Begleitung – den Schulbesuch zu ermöglichen. So können Scham und Ausgrenzung, die die betroffenen Familien oft erleben, überwunden werden, die beeinträchtigten Kinder erhalten eine Chance auf Bildung. Unter den Kindern und Jugendlichen würden zudem aktiv Fürsorge, Achtsamkeit und der Zusammenhalt untereinander gefördert. (lp/GEA)