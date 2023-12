Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. In vielen Teilen des Landes ist die Infrastruktur zerstört, ein normales Leben nicht mehr möglich. Eine der Hilfsorganisationen, die von Anfang an vor Ort war, sind die Reutlinger »3 Musketiere«. Die bitten nun um Spenden, damit die Menschen durch den Winter kommen.

Auf der Fahrt nach Lwiw: »Musketier«-Vorsitzender Markus Brandstetter brachte regelmäßig Hilfsgüter vom Stützpunkt im polnischen Radymno in die ukrainische Stadt. Unter anderem belieferte er mit befreundeten Hilfsorganisationen ein Kinderkrankenhaus. Foto: Archiv/Privat Auf der Fahrt nach Lwiw: »Musketier«-Vorsitzender Markus Brandstetter brachte regelmäßig Hilfsgüter vom Stützpunkt im polnischen Radymno in die ukrainische Stadt. Unter anderem belieferte er mit befreundeten Hilfsorganisationen ein Kinderkrankenhaus. Foto: Archiv/Privat

