Aktuell Interview

Reutlinger Klinik-Neubau? »So weit sind wir noch nicht«

Im Kreis Reutlingen gibt es viele Baustellen: Ein neues Landratsamt entsteht, was mit dem alten passiert, ist offen. Die Kreiskliniken leiden unter Parkplatz- und Personalmangel, die Regionalstadtbahn fährt vielerorts noch nicht. Landrat Ulrich Fiedler ist in all diese Großprojekte involviert. Aber was tut er genau? Im Gespräch mit dem GEA gibt er Einblick in seinen Arbeitsalltag und erklärt, warum ihm Führen und Gestalten wichtiger sind, als politische Äußerungen