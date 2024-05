Bemerkenswert mild schmeckt er und wird in schierer Handarbeit hergestellt: Der Ziegenkäse des Zwiefalter Loretto-Hofs, der immer dienstags auf dem Reutlinger Wochenmarkt zu haben ist. Was ihn auszeichnet und wie er am liebsten verzehrt wird.

Achim Schäfer hat sich auf Ziegenkäse spezialisiert, den er und seine Frau Gunhild Borghoff in Handarbeit auf dem Zwiefalter Loretto-Hof herstellen. Foto: Frank Pieth Achim Schäfer hat sich auf Ziegenkäse spezialisiert, den er und seine Frau Gunhild Borghoff in Handarbeit auf dem Zwiefalter Loretto-Hof herstellen. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.