Ein Frühlingsmarkt bildete am Samstag den Auftakt für die Entwicklung des bislang eher als Problemquartier gesehenen Gerberviertels in der Reutlinger Altstadt. Was ist geplant?

An der Unteren Gerberstraße ist das »Naturschutzzentrum Reutlingen« eingezogen. Auch an anderen Stellen verschwinden Leerstände. Foto: Stephan Zenke An der Unteren Gerberstraße ist das »Naturschutzzentrum Reutlingen« eingezogen. Auch an anderen Stellen verschwinden Leerstände. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.