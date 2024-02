Im Mai 2025 soll es in Reutlingen wieder ein Festival Kultur vom Rande geben. Doch auch schon in diesem Jahr wird Programm geboten – mit Projektpartnern, die ihre Expertise in Theater, Kunst und Soziokultur einbringen.

Wollen das neunte Festival Kultur vom Rande zum Erfolg machen (von links): Frederik Hrusa (franz.K), Benjamin Gröner (Stadt Reutlingen), Malin-Sophie Hagel (Citykirche), Markus Christ (Klick-Kulturbüro), Sarah Petrasch (franz.K), Rosemarie Henes (Festivalleitung), Leoni Wodetzky (Klick-Kulturbüro), Alice Feucht (Theater Die Tonne), Kerstin Rilling (Kunstmuseum Reutlingen), Enrico Urbanek (Theater Die Tonne) und Elisabeth Braun (künstlerische Leitung). Foto: Christoph B. Ströhle Wollen das neunte Festival Kultur vom Rande zum Erfolg machen (von links): Frederik Hrusa (franz.K), Benjamin Gröner (Stadt Reutlingen), Malin-Sophie Hagel (Citykirche), Markus Christ (Klick-Kulturbüro), Sarah Petrasch (franz.K), Rosemarie Henes (Festivalleitung), Leoni Wodetzky (Klick-Kulturbüro), Alice Feucht (Theater Die Tonne), Kerstin Rilling (Kunstmuseum Reutlingen), Enrico Urbanek (Theater Die Tonne) und Elisabeth Braun (künstlerische Leitung). Foto: Christoph B. Ströhle

