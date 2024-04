Vor einigen Tagen war ein Graureiher in Reutlingen aufgefallen, der ein trauriges Leben an der Echaz fristete. Denn er konnte seine erbeuteten Fische nicht fressen, weil ein Stück Müll seinen Schnabel fest umschloss. Seine Rettung verlief zwar erfolgreich, aber das Ende war tragisch.

Endlich wird der Graureiher vom lebensbedrohlichen Müll-Netz um seinen Schnabel befreit. Foto: Tierheim Reutlingen

