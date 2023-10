Was die Stadt Reutlingen zu Gedanken an Obstbäume rund ums geplante Stadthallenhotel oder mehr Grünflächen im Reutlinger Bürgerpark sagt.

Den Schnurbäumen im Bürgerpark geht es laut Stadtverwaltung »besser«. Gute Besserung für den Park wünschen sich manche Bürger und Gemeinderäte. Foto: Stephan Zenke Den Schnurbäumen im Bürgerpark geht es laut Stadtverwaltung »besser«. Gute Besserung für den Park wünschen sich manche Bürger und Gemeinderäte. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.