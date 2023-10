Ganztägig protestieren niedergelassene Ärzte am Montag für die Sicherung der Versorgung ihrer Patienten. Welche Forderungen die Praxen an die Politik formuliert haben.

Melanie Seibold vom Ärztenetz Reutlingen, dem Kreisärztevorsitzenden Dr. Günther Fuhrer und Dermatologin Dr. Anja Schäfers (von links) geht es darum, »den Praxenkollaps zu verhindern«. Foto: Stephan Zenke Melanie Seibold vom Ärztenetz Reutlingen, dem Kreisärztevorsitzenden Dr. Günther Fuhrer und Dermatologin Dr. Anja Schäfers (von links) geht es darum, »den Praxenkollaps zu verhindern«. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.