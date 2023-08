Von den Schnurbäumen bis zu den Schlaglöchern: Alles, was Bürger ärgert, läuft in seinem Ressort. Arno Valin war 20 Jahre Chef des Amts für Tiefbau, Umwelt, Grünflächen und - nicht nebenbei - auch der Stadtentwässerung.

Arno Valin am Schreibtisch mit seinem mutmaßlich schönsten Abschiedsgeschenk: Der »Leitfaden Regenwasser Reutlingen« findet landesweite Beachtung. Foto: Glitz Arno Valin am Schreibtisch mit seinem mutmaßlich schönsten Abschiedsgeschenk: Der »Leitfaden Regenwasser Reutlingen« findet landesweite Beachtung. Foto: Glitz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.