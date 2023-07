So sehen Gewinner aus: Vor Kurzem wurden zwei Reutlinger Restaurants Sieger bei der Fernsehsendung »Mein Lokal, dein Lokal«. In Hülben war ein Team von »Raue - der Restaurantretter« bei der Stadiongaststätte. Doch was hat das alles für die Betreiber der Lokale bewirkt?

Profikoch und TV-Moderator Mike Süsser (links) bewertete Alfredo Leocatas Alte Mühle mit 9 Punkten. Foto: Kabel Eins Profikoch und TV-Moderator Mike Süsser (links) bewertete Alfredo Leocatas Alte Mühle mit 9 Punkten. Foto: Kabel Eins

