Schüsse eines mutmaßlichen Reichsbürgers in Reutlingen auf einen SEK-Beamten, Festnahmen in Tübingen, Razzien auf der Alb – ist die Region eine Hochburg der Szene? Nein, sagt der Verfassungsschutz. Doch Zahlen für die Landkreise nennt er nicht. Was das für Gründe hat.

Reutlingen Ende März im Ausnahmezustand: Bei einer Reichsbürger-Razzia im Ringelbach schoss der Verdächtige auf einen SEK-Beamten. Foto: Steffen Schanz/GEA-Repro Reutlingen Ende März im Ausnahmezustand: Bei einer Reichsbürger-Razzia im Ringelbach schoss der Verdächtige auf einen SEK-Beamten. Foto: Steffen Schanz/GEA-Repro

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.