Beim Planungsspaziergang im Juli zeigte Steffen Thomma (links) vom Zweckverband Regionalstadtbahn verschiedene Trassenvarianten. Wo es in Betzingen künftig lang geht, ist aber noch lange nicht entschieden. Die Bürger sollen weiter mitreden. FOTO: PIETH Beim Planungsspaziergang im Juli zeigte Steffen Thomma (links) vom Zweckverband Regionalstadtbahn verschiedene Trassenvarianten. Wo es in Betzingen künftig lang geht, ist aber noch lange nicht entschieden. Die Bürger sollen weiter mitreden. FOTO: PIETH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.