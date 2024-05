In Reutlingen sind in letzter Zeit offenbar vermehrt Ratten aufgefallen. Manche sprechen von einem Problem. Wie alle helfen können, dass es keine Rattenplage wird.

Ratten sind immer auf der schnellen Suche nach Nahrung. Achtlos weggeworfene Essensreste sind ein willkommener Snack für sie. In der Toilette heruntergespülte menschliche Nahrung bedeutet ein regelrechtes Ratten-Büfett in der Kanalisation. Foto: AdobeStock Ratten sind immer auf der schnellen Suche nach Nahrung. Achtlos weggeworfene Essensreste sind ein willkommener Snack für sie. In der Toilette heruntergespülte menschliche Nahrung bedeutet ein regelrechtes Ratten-Büfett in der Kanalisation. Foto: AdobeStock

