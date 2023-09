Die Vorbereitung lief über Monate, der Organisationsaufwand war immens: Der Photoclub Reutlingen hat zahlreiche Reutlinger Bürger in einer Foto-Ausstellung porträtiert, die schon lange in der Achalmstadt leben und arbeiten. Der Fokus liegt dabei auf Menschen mit Migrationshintergrund und ihren Geschichten. Am Freitag war die Vernissage - mit einem kulturwissenschaftlichen Vortrag.

Die VHS war gut besucht: Am Freitag eröffnete der Photoclub Reutlingen die Ausstellung »Leben und Arbeiten in Reutlingen«. Diese ist bis zum 28. Oktober im ersten Stock der Volkshochschule in der Spendhausstraße 6 zu sehen. Foto: Frank Pieth Die VHS war gut besucht: Am Freitag eröffnete der Photoclub Reutlingen die Ausstellung »Leben und Arbeiten in Reutlingen«. Diese ist bis zum 28. Oktober im ersten Stock der Volkshochschule in der Spendhausstraße 6 zu sehen. Foto: Frank Pieth

