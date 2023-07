Timo Vollmer, Geschäftsführer der Reutlinger Altenhilfe (RAH), informierte den Bezirksgemeinderat Ohmenhausen in seiner jüngsten Sitzung über den überarbeiteten Entwurf für das Pflegeheim in der Brühlstraße. Im Gebäude, dessen Zuschnitt optimiert wurde, entstehen 60 Plätze inklusive Tagespflege, betreuten Wohnungen und einem speziellen, geschützten Bereich für Demenzkranke mit großem Garten und Terrasse. Baubeginn ist im Frühjahr 2024.

So könnte es einmal ausshen: Die markierte Fläche stellt das neue Pflegeheim an der Brühlstraße mit seinem großen Außenbereich dar. Foto: gea So könnte es einmal ausshen: Die markierte Fläche stellt das neue Pflegeheim an der Brühlstraße mit seinem großen Außenbereich dar. Foto: gea

