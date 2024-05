Am Samstag ist Tag der offenen Tür in allen Fakultäten der Hochschule Reutlingen. Was es da zu erleben gibt, und wieso das neue Texoversum besonders einladend ist.

Beim Tag der offenen Tür auf dem Hochschul-Campus werden Silvana Lombardo und Moritz Brand im hinter ihnen zu sehenden Texoversum schicke Klamotten offerieren. Foto: Stephan Zenke Beim Tag der offenen Tür auf dem Hochschul-Campus werden Silvana Lombardo und Moritz Brand im hinter ihnen zu sehenden Texoversum schicke Klamotten offerieren. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.