Bürgermeister unterliegen dem Neutralitätsgebot, politische Äußerungen zur AfD sind heikel. OB Thomas Keck hat sich bei der Demo am 26. Januar in Reutlingen nicht zurückgehalten mit Kritik, auch gegenüber den örtlichen Vertretern der in Teilen rechtsextremen-Partei. Warum er eine Rüge von der Aufsichtsbehörde in Kauf genommen hätte.

Foto: Rieth

