Reutlingen hat ein neues Schutzkonzept zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz der Kinder in Kindertageseinrichtungen der Stadt. In der Sitzung des Bezirksgemeinderats Rommelsbach wurde es vorgestellt.

Stellten das Konzept vor (von links): Monika Mayer, Susann Herzog, Karen Hafner. Foto: Gabriele Böhm Stellten das Konzept vor (von links): Monika Mayer, Susann Herzog, Karen Hafner. Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.