Neues Markenerlebnis vor Ort

Nach umfangreichen Umbauarbeiten präsentiert sich die »Destination Porsche« in Reutlingen mit neuer Optik.

Reutlingen.Seit 2007 ist das Porsche Zentrum Reutlingen fester Bestandteil der Region Reutlingen. Als Arbeitgeber, Dienstleister und Traum-Erfüller rund um die emotionale Marke Porsche, hat das Porsche Zentrum den Wirtschaftsstandort Reutlingen bereichert.

Jetzt wurde das Porsche Zentrum Reutlingen, gelegen in der Ernst-Abbe-Straße 29 einem umfangreichen Umbau unterzogen. Kern war das neue Retail Konzept »Destination Porsche«, das Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt stellt. Während der Umbauzeit von rund acht Monaten konnte der Geschäftsbetrieb im benachbarten Gebäude nahezu vollständig weitergeführt werden.

Das neue Konzept

Michael Singer, Geschäftsführer im Porsche Zentrum Reutlingen, erklärt das neue Konzept: »Unser Ziel war es, den neuen Schauraum noch stärker auf unsere Kunden und auf das Markenerlebnis zuzuschneiden. Denn wir wissen, dass unsere Kundinnen und Kunden den persönlichen Kontakt im Porsche Zentrum sehr schätzen.«

Neben gemütlichen Lounge-Bereichen umfasst das neue Markenerlebnis unterschiedliche Themenwelten wie Produkthighlights, E-Mobilität und Porsche Lifestyle. Die nach oben geöffnete Decke betont die einzelnen Bereiche und schafft ein angenehmes Ambiente. LoungeEcken ermöglichen den Austausch mit Kunden und Interessenten in einem persönlichen Umfeld. Auch der Gebrauchtwagenbereich »Porsche Approved« im Untergeschoss des Gebäudes wurde im Zuge des Umbaus deutlich aufgewertet und verfügt jetzt ebenfalls über einen Lounge-Bereich.

Gemütliche Lounges laden zum Verweilen ein. Foto: Schanz Gemütliche Lounges laden zum Verweilen ein. Foto: Schanz

Immer im Blick hat Michael Singer dabei die Nachhaltigkeit. So wurde eine große Summe in die hochmoderne, energieeffiziente Klima- und Lüftungsanlage gesteckt. Darüber hinaus sind im neuen Porsche Zentrum Reutlingen deutlich weniger Drucker im Einsatz. »Ganz lässt sich das Drucken noch nicht vermeiden, aber die allermeisten Vorgänge laufen volldigital ab. Nur ganz selten müssen wir noch auf Papier zurückgreifen«, so Michael Singer.

Digitaler Auftritt

Neben der Investition vor Ort entwickelt das Porsche Zentrum Reutlingen parallel auch den digitalen Auftritt immer weiter. Michael Singer ist die Verbindung von online und offline sehr wichtig: »Um die individuelle Betreuung hier im Porsche Zentrum mit dem Komfort der Digitalisierung zu verbinden, legen wir großen Wert auf die digitale Entwicklung. In den vergangenen Jahren hat sich sehr viel getan. Kunden können heute zum Beispiel Servicetermine online vereinbaren oder auch Fahrzeuge außerhalb der Öffnungszeiten voll digitalisiert abgeben und abholen. Ebenfalls lässt sich über die mobile Serviceannahme ein Wartungs- und Reparaturauftrag, ohne Papierberge, ressourcensparend abwickeln.«

Die neue Ausstellungsfläche im umgebauten Porsche Zentrum Reutlingen umfasst rund 540 Quadratmeter - bis zu 16 Fahrzeuge finden dort Platz. Dabei geht es heute nicht mehr darum, alle Details live vor Ort zeigen zu können. Einen umfassenden Überblick über die Modellpalette und alle Ausstattungsvarianten bieten Bildschirme, die das konfigurierte Fahrzeug originalgetreu darstellen. Michael Singer: "Sowohl auf der Verkaufsfläche als auch in den Büros kommt neueste Medientechnik zum Einsatz. Unsere Kunden können ihre gewünschte Sonderausstattung am Fahrzeug von allen Seiten anschauen und bewerten. Die Darstellung ist heute so gut, als hätte man das fertige Auto schon vor sich.

Das neue Konzept stellt Kunden in den Mittelpunkt Foto: Schanz Das neue Konzept stellt Kunden in den Mittelpunkt Foto: Schanz

Top Arbeitgeber 2022 und 2023

Um immer auf dem neuesten Stand zu sein, werden die 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon fünf Auszubildende, regelmäßig geschult. Von großem Vorteil ist dabei die ausgesprochen niedrige Fluktuation im Porsche Zentrum Reutlingen. »Unser langjährigster Mitarbeiter ist von Anfang an bei uns in Reutlingen und insgesamt seit 36 Jahren in einem Porsche Zentrum der Hahn Gruppe tätig«, freut sich Michael Singer.

Das Porsche-Team vor Ort geht motiviert ans Werk. Foto: Schanz Das Porsche-Team vor Ort geht motiviert ans Werk. Foto: Schanz

Eine Bestätigung der stimmigen Arbeitsatmosphäre im Porsche Zentrum Reutlingen hat Michael Singer schwarz auf weiß bekommen: Zweimal in Folge – in den Jahren 2022 und 2023 – wurde das Porsche Zentrum Reutlingen als Top Arbeitgeber ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, die deutschlandweit und markenübergreifend von der Fachzeitschrift Automobilwoche verliehen wird. Zugrunde liegt eine anonyme Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unterstützung für »Arche Intensivkinder«

Anfang 2024 hat das Team vom Porsche Zentrum Reutlingen die neue Markenwelt »Destination Porsche« mit einer Eröffnungsveranstaltung eingeweiht. Mit dabei waren neben Gästen aus Politik und Wirtschaft auch Alexander Pollich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Deutschland GmbH, Steffen Hahn, Geschäftsführender Gesellschafter der Hahn Gruppe, sowie der Stuttgarter Tatortkommissar und Porsche Kooperationspartner Richy Müller.

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung haben Steffen Hahn und Michael Singer einen Scheck in Höhe von 10.000 Euro an den »Arche Noah e.V.« überreicht. Dieser Verein unterstützt die intensivpflegebedürftigen Kinder der Arche Intensivkinder GmbH in Kusterdingen, bei Reutlingen. Dankbar entgegen genommen wurde die Spende von Christiane Miarka-Mauthe, Initiatorin der Arche Intensivkinder und Rebecca Ziegler, der ersten Vorsitzenden des »Arche Noah e.V.«

Die Hahn Gruppe

Die Hahn Gruppe, ein Familienunternehmen in vierter Generation, ist mit den Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, Porsche, Skoda, Seat und Cupra eine der größten Automobilhandelsgruppen in Deutschland. Mit aktuell 36 Betrieben, davon fü nf Porsche Zentren (Reutlingen, Göppingen, Schwäbisch Gmünd, Pforzheim und Böblingen) hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren eine führende Marktposition in der Metropolregion Stuttgart erarbeitet. Rund 1.820 Mitarbeiter, davon etwa 220 Auszubildende, sind bei der Hahn Gruppe beschäftigt. (pr)

