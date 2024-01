In der Reutlinger Innenstadt stehen seit Kurzem neue E-Ladesäulen der Stadtwerke. Es ist noch nicht ersichtlich, was Autofahrer dort dürfen: Parken, Laden oder Strafzettel kassieren?

Wer darf was? Links, der Verbrenner parkt an einem Ladepunkt. Rechts lädt das E-Auto. Muss hier aber auch ein Anwohnerparkausweis oder ein Parkschein her, wie auf den Schildern steht? Foto: Ralf Rittgeroth Wer darf was? Links, der Verbrenner parkt an einem Ladepunkt. Rechts lädt das E-Auto. Muss hier aber auch ein Anwohnerparkausweis oder ein Parkschein her, wie auf den Schildern steht? Foto: Ralf Rittgeroth

