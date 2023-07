Auf diesem Grün soll die künftige Energiezentrale fürs Reichenecker Nahwärmenetz zu stehen kommen. Zuvor jedoch muss unter anderem der Bebauungsplan für dieses Vorhaben angepasst werden. es gibt noch viel zu tun bis zum Spatenstich. Foto: privat Auf diesem Grün soll die künftige Energiezentrale fürs Reichenecker Nahwärmenetz zu stehen kommen. Zuvor jedoch muss unter anderem der Bebauungsplan für dieses Vorhaben angepasst werden. es gibt noch viel zu tun bis zum Spatenstich. Foto: privat

