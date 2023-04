Nachbarschaftsstreit in Reutlingen endet vor Gericht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das 17-Quadratmeter-Zimmer hätte für Klaus Schmitt (Name geändert) eine Rettungsinsel werden können. Endlich ein Zuhause. Schmitt hat lange keine Wohnung gefunden, dabei hat er sich so bemüht, findet er. Aber: »Keine Arbeit, keine Wohnung«, sagte ein Vertreter einer Reutlinger Wohnungsgesellschaft mal zu ihm. Zum letzten Mal gearbeitet hat Schmitt vor mehr als 15 Jahren, als Paketzusteller. Heute ist er 51 Jahre alt. Dass Schmitt vor rund fünf Jahren trotzdem eine Wohnung ergattern konnte, war glücklicher Zufall und nette Geste zugleich. Ein Bekannter, dem er von seinen Problemen bei der Wohnungssuche erzählt, will ihm helfen. Er schlägt ihm vor: Schmitt könne doch das Souterrain-Zimmerchen bei seiner Mutter beziehen. Zumindest vorübergehend. Die Mutter des Bekannten, Anne Thiel (Name geändert), stimmt zu. 250 Euro Miete muss Schmitt zahlen für sein neues Heim in einem kleinen, dörflichen Stadtteil von Reutlingen.

Schmitt findet also seine Rettungsinsel. Für eine gewisse Zeit. Ein Ort, an den er sich zurückziehen kann, wenn er wieder einen Job nicht bekommen hat. Oder, wenn man ihn doch eingestellt hat, ihn Kunden oder Chefs schlecht behandelt haben – herabgewürdigt, wie Schmitt es später im Gerichtsprozess selbst ausdrückt. Er wurde in der Vergangenheit einmal überfallen, war mal in der Psychiatrie und hat keine Familie. Er habe »Stimmen in seinem Kopf«, sagte man ihm damals. Schmitt wurden ständig Steine in den Weg gelegt, darauf lassen zumindest seine eigenen Erzählungen schließen. Und jetzt, bei seiner neuen Wohnung, schon wieder: Denn Vermieterin Thiel, eine 74-jährige Rentnerin mit weißem Haar und rundem Gesicht, will nicht, dass Schmitt dauerhaft bei ihr wohnt.

»Das sollte von Anfang an eine vorübergehende Lösung sein«, sagt sie heute. Er fügt sich nicht richtig in die Nachbarschaft ein, schimpft mit spielenden Kindern, nervt andere Anwohner mit seiner Drohne, die er immer wieder hochfliegen und abstürzen lässt. Er stellt den Weg, der durch den Garten, zu seiner Wohnung und zur Waschküche seiner Vermieterin Thiel führt, mit Zeug voll – Blumentöpfe, Müll, mehrere Fahrräder und ein Mofa, sagt sie. Einen guten Kontakt hatten Schmitt und Thiel nie, da sind sich beide einig. Und dann, im Mai vergangenen Jahres, eskaliert es.

Montagnachmittag, Schmitt liegt im Bett und ruht sich aus. Da schaut er aus dem Fenster und sieht, wie seine Vermieterin einen seiner Blumentöpfe einfach in die Mülltonne wirft. Er stürmt aus seiner Wohnung und will ihr die Töpfe aus der Hand reißen. Die ältere Dame lässt nicht locker, hält die Töpfe fest. Schmitt wird wütend, beleidigt die Vermieterin. »Du Alte«, brüllt er, oder »Fotze«, darüber wird man sich am Prozesstag nicht ganz einig. Außerdem schlägt Schmitt der Frau gegen die Brust. Einer der Nachbarn mischt sich ein, er will Thiel verteidigen, die Männer schreien sich an. Am Ende holt Schmitt einen Klappstuhl. »Ich hau dir eine rein!«, droht Schmitt. »Mach doch!«, fordert sein Nachbar ihn heraus.

Schmitt macht es. Er holt aus und schlägt dem Nachbarn den Stuhl auf den Kopf. Der versucht noch, den Schlag abzumildern – was einen gebrochenen Finger und Schrammen am Kopf und im Gesicht zur Folge hat. Der Vermieterin Thiel bleibt ein Hämatom auf der Brust. Das kommt von einem Sturz von einer Leiter, behauptet Schmitt beim Prozess im Januar, acht Monate nach der Tat. Im Reutlinger Amtsgericht sitzt er da auf der Anklagebank, mit ordentlich gebundenem, grauem Pferdeschwanz und Lesebrille auf der Nase. Überhaupt, er habe seine damalige Vermieterin nicht angefasst. Der Schlag gegen seinen Nachbarn war Notwehr, argumentiert Schmitt. »Ich wollte halt keine aufs Maul«, sagt er.

Zweimal vorsätzliche Körperverletzung, eine davon gefährlich, Beleidigung und Sachbeschädigung, all das streitet Schmitt vor Gericht ab. Er sitzt mit schwarzer FFP2-Maske im Saal, die er nur hin und wieder unter den Mund zieht, um kurz durchatmen zu können. Seine ehemalige Vermieterin und die zwei Nachbarn, alle als Zeugen geladen, schaut er vor Beginn der Verhandlung nicht an. »Alles okay?«, fragt ihn der Richter. Schmitt zuckt nur mit den Schultern. Als er aussagt, spricht er mit leiser Stimme, die sich aber immer wieder überschlägt. Überzeugt von seiner eigenen Unschuld.

Doch der Prozess läuft nicht gut für Schmitt. Eine Nachbarin hat den Streit von ihrem Balkon beobachtet und sagt als Zeugin aus. Sie schaut gerade Fernsehen, als sie laute Geräusche von unten hört – einer der Blumentöpfe ist auf den Boden gefallen. Dann lautes Geschrei, schließlich der Schlag mit dem Klappstuhl. Auch sie hatte nie ein gutes Verhältnis zu Schmitt, sagt sie. Mit Vermieterin Thiel scheint sich die Nachbarin gut zu verstehen, sie sind gemeinsam mit dem Auto zum Gerichtstermin gefahren, im Saal sitzen sie dicht nebeneinander. Die beiden Frauen wirken während der Verhandlung entspannt, sie unterhalten sich leise und lachen sogar manchmal. Der dritte Zeuge – der Nachbar, auf dessen Kopf der Klappstuhl gelandet ist – hat wiederum die Schnauze voll. Er wolle das Ganze nur schnell hinter sich bringen. Nach seiner Aussage verlässt er zügig den Gerichtssaal. »Ich hab wirklich andere Probleme«, sagt er mehrmals. Er musste seine Gaststätte, ein schwäbisches Restaurant, im November 2022 schließen und ist jetzt arbeitslos, genau wie der Angeklagte.

Am Ende erklärt der Richter den Angeklagten Schmitt in allen Punkten für schuldig. Neun Monate auf Bewährung, danach nochmal drei Jahre unter besonderer Aufsicht durch einen Bewährungshelfer. Außerdem muss Schmitt 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit nachgehen oder 2.000 Euro an die Pfunzkerle Tübingen spenden, eine Fachstelle für Jungen- und Männerarbeit. Und einen Ersthelferkurs muss er belegen.

Ein mildes Urteil findet zumindest der Richter. Schmitt wiederum kündigt direkt nach der Urteilsverkündung an, der gemeinnützigen Arbeit nicht nachgehen zu werden. Der Richter maßregelt ihn: "Wenn noch was von Ihnen kommt, gehen Sie hier mit einem Ordnungsgeld raus." Und: »Mit mir legen Sie sich besser nicht an!« Schmitt packt seinen Rucksack und verschwindet allein aus dem Saal. Er legt keine Berufung ein. (GEA)