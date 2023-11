Seit 1970 lebt die Schwedin Astrid Sachs in Deutschland. Zurück in ihre Heimat will sie nicht mehr – darum sah sie es an der Zeit, endlich beim Reutlinger Landratsamt die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Die aber lässt auf sich warten.

Astrid Sachs mit ihrem schwedischen Pass. Wann sie zusätzlich einen deutschen erhält, ist ungewiss. Bearbeitungszeitraum? Bis zu 18 Monate. Foto: Anja Weiß Astrid Sachs mit ihrem schwedischen Pass. Wann sie zusätzlich einen deutschen erhält, ist ungewiss. Bearbeitungszeitraum? Bis zu 18 Monate. Foto: Anja Weiß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.