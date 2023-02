Nach Benefizgala im Reutlinger Weihnachtszirkus: Spende an GEA-Hilfsverein und Arche Intensivpflege

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Andrea und Melanie Sperlich sind nach der abgelaufenen Weihnachtszirkus-Saison erschöpft – aber sehr zufrieden. Sie hatten beim Besuch im GEA-Gebäude am Burgplatz zwei Schecks dabei. Bei der GEA-Benefizgala im Weihnachtszirkus waren 9.032 Euro zusammengekommen, ein Rekordergebnis. Diese Summe geht nun jeweils zur Hälfte an den Verein »GEA-Leser helfen« und an die Arche Kinderintensivpflege in Kusterdingen-Mähringen.

»Das sind doch tolle Zahlen«, freute sich Verleger Valdo Lehari jr. bei der Scheckübergabe. »Toll, dass auch in diesen Zeiten die Gesellschaft immer noch zusammenhält.« Auch Christine Tausch, 2. Vorsitzende des Arche-Fördervereins, war dankbar für die Spende. »Das ist toll für die Kinder.« Was genau man damit kaufe, sei noch nicht klar. »Autositze sind zum Beispiel gefragt. Die sind sehr teuer, einer kostet 500 bis 1.000 Euro. Und die Kinder wachsen ja. Oder auch Geräte für unseren Garten.« (kk)