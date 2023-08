Markus Widmer übergibt nach 15 Jahren ehrenamtlicher Leitung die AWO-Freizeit an Alexandra Schneider. So ganz kann er aber wohl doch nicht loslassen.

Markus Widmer (links) und Alexandra Schneider leiten in diesem Jahr gemeinsam die AWO-Freizeit - ab nächstem 2024 wird der Informatiker - voraussichtlich - nicht mehr dabei sein. Foto: Norbert Leister Markus Widmer (links) und Alexandra Schneider leiten in diesem Jahr gemeinsam die AWO-Freizeit - ab nächstem 2024 wird der Informatiker - voraussichtlich - nicht mehr dabei sein. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.