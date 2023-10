Die Brücke in der Betzinger Hoffmannstraße ist so marode, dass sie erneuert werden muss. Im kommenden Frühjahr beginnen die aufwendigen Arbeiten, die vor allem den Hochwasserschutz im Ort weiter voranbringen. Was mit der Baumaßnahme alles auf die Betzinger zukommt.

Sichtlich in die Jahre gekommen: Die Echazbrücke in der Hoffmannstraße muss erneuert werden. Gut für den Hochwasserschutz, denn der Ersatzbau wird höher und kommt ohne Mittelpfeiler aus. Foto: Steffen Schanz Sichtlich in die Jahre gekommen: Die Echazbrücke in der Hoffmannstraße muss erneuert werden. Gut für den Hochwasserschutz, denn der Ersatzbau wird höher und kommt ohne Mittelpfeiler aus. Foto: Steffen Schanz

