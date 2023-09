Bei der fünften Auflage der von der Reutlinger Gastro-Initiative (RGI) organisierten Musiknacht ging es am Samstagabend wieder hoch her. Was geboten war und wie das Angebot bei den Besuchern ankam.

Vor dem Café Rebental sorgte die Band Fischer für Begeisterung. Foto: Jürgen Spieß Vor dem Café Rebental sorgte die Band Fischer für Begeisterung. Foto: Jürgen Spieß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.