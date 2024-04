Nach dem Aus für den Schlachthof in Metzingen gibt es noch 34 Schlachtbetriebe in der Region. In Westerheim wollen sich drei junge Metzger für Schlachtungen zusammenschließen.

Beim Kreistagausschuss ging es am Montag dieser Woche um Schlachtungen im Landkreis. Foto: Norbert Leister Beim Kreistagausschuss ging es am Montag dieser Woche um Schlachtungen im Landkreis. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.