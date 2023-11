Merz besucht Reutlingen: Fridays for Future ruft zum Protest auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU Deutschlands und der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion, ist Stargast des Landesparteitags der CDU Baden-Württemberg am Samstag, 18. November, in der Stadthalle Reutlingen. Die Delegierten treffen sich ab 9.30 Uhr. Turnusgemäß stehen die Neuwahlen des Landesvorstands auf der Tagesordnung. Darüber hinaus befasst sich die Partei mit inhaltlichen Leitanträgen zu den Themen Europa und Kommunales. Der Landesparteitag wird auch per Livestream auf der Homepage der CDU Baden-Württemberg übertragen.

Die Reutlinger Gruppe der Fridays for Future hat aus diesem Anlass zum Protest aufgefordert und für 15.30 Uhr eine Kundgebung vor dem Tübinger Tor mit Reden von verschiedenen Ortsgruppen aus der Umgebung und anderen Organisationen angekündigt. Die Proteste richten sich gegen die Klimapolitik der CDU. (eg)