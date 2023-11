Die Gegner des sechsten Gymnasiums verweisen darauf, dass die Schulbauförderung des Landes bald in zwei Schritten erhöht wird. Ist anbauen und sanieren also doch die günstigere Lösung? Die Stadt widerspricht.

