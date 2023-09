Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Auf was sich Eltern in puncto Lehrerversorgung in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen einstellen müssen, und wie die Verantwortlichen die aktuelle Lage bewerten.

Lehrermangel: War im vergangenen Schuljahr ein Thema und wird auch im kommenden eins bleiben. Foto: Caroline SeidSeidel-Dißmannel/dpa Lehrermangel: War im vergangenen Schuljahr ein Thema und wird auch im kommenden eins bleiben. Foto: Caroline SeidSeidel-Dißmannel/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.