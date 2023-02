Kuschlige Kollaboration der Hochschule Reutlingen

Svenja Ascher und Emma Kindermann unterstützten beim Design des Bayern-Teddys, Chiara Koch und Carla Gunesch entwarfen einen Look mit Victoria Swarovski. FOTOS: MARGARETE STEIFF GMBH

REUTLINGEN. Was verbindet die Texoversum Fakultät Textil der Hochschule Reutlingen und die Firma Steiff? Neben geografischer Nähe in Baden-Württemberg, enorm großer Tradition und seines gleichen suchenden Ansprüchen an Qualität seit Kurzem auch eine erfolgreiche und kuschlige Kooperation.

Anlässlich des 120. Geburtstags des ikonischen Teddybären realisiert die Firma Steiff eine besondere Charity-Auktion: Berühmte Persönlichkeiten und Unternehmen waren dazu eingeladen, einen Steiff-Charity-Bären als ihr persönliches Ebenbild zu kreieren. Bei der praktischen Umsetzung unterstützten als Designpatinnen Studentinnen des Studiengangs Fashion and Textil-Design der Hochschule Reutlingen mit ihrem Know-how ausgewählte bekannte Persönlichkeiten und Institutionen – darunter Peter Gabriel, Victoria Swarovski oder der FC Bayern München.

»Die Charity-Aktion von Steiff hat mich sofort begeistert und ich habe gerne zugesagt«, berichtet die betreuende Professorin Natalie Seng und ergänzt: »Die Bären, die unsere Studierenden in ihren Meetings zusammen mit den Prominenten entworfen haben, sind eine gelungene Kombination aus dem Input der Prominenten und der Designübersetzung unserer Studierender.«

Über mehrere Monate hinweg tauschten sich Design-Tandems, jeweils bestehend aus zwei Studentinnen und den prominenten Paten der Bären, über Ideen für Materialien, Design, Style und Look der Bären aus. Ausgangspunkt für alle Charity-Teddys war dabei eine 40 Zentimeter hohe handgefertigte Version des Stofftiers aus alternativem Hanfmaterial und dem weltberühmten »Knopf im Ohr«.

So entstanden in der Zusammenarbeit der Reutlinger Studierenden drei einzigartige und unverwechselbare Bären, die die jeweiligen Prominenten und Institutionen treffend charakterisieren.

Klara Mahn und Kirstin Hippmann, Studentinnen im vierten Semester, entwarfen zusammen mit dem britischen Musiker und ehemaligen Frontsänger der Band Genesis, Peter Gabriel, ein Outfit für seinen Bären. Sie erzählen vom kollaborativen kreativen Prozess: »Am interessantesten war der persönliche Videocall, in dem uns Peter Gabriel viel über seine Karriere und sein privates Leben erzählt hat. Auf der Basis unseres Gesprächs und der Inspiration, die wir von ihm für unseren Bären erhalten haben, konnten wir dann das Outfit entwickeln. Der Teddy trägt ein Superman-Kostüm, weshalb wir ihn Super-Peter getauft haben.« Sie ergänzen: »Die Anregung hierfür war sein Traum, als kleiner Junge zwischen den Apfelbäumen in seinem Garten fliegen zu können.«

Auch die beiden weiteren in Reutlingen entstandenen Bären begeistern und trugen zum guten Ergebnis der Charity-Auktion bei. Zusammen mit der österreichischen Moderatorin, Musikerin und Schauspielerin Victoria Swarovski entwarfen Chiara Koch und Carla Gunesch einen Bären in rotem Federkleid und mit Swarovski-Steinen besetzten Tatzen. Die Handgelenke des Stofftiers zieren dabei passende Swarovski-Armbänder.

Der deutsche Fußballrekordmeister FC Bayern München beteiligte sich ebenfalls an der Aktion und wurde von Svenja Ascher und Emma Kindermann unterstützt. Der Bär des bekannten Fußballvereins trägt nicht nur Trikot und Fanschal des Clubs, sondern auch eine mit Pins verzierte Jeansweste, unterschrieben von Manuel Neuer, Sadio Mané und Leroy Sané.

Insgesamt entstanden im Rahmen von Steiffs Charity-Auktion »To bear a helping hand« 16 individuelle und einzigartige Teddybären. Sie wurden auf Europas größter Charity-Auktionsplattform United Charity zugunsten von karitativen Zwecken versteigert. (GEA)