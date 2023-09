Wozu das Podest in Reutlingens Stadtteil Orschel-Hagen gut ist und was die Maßnahme mit einem neuen Baugebiet zu tun hat.

Ein Podest aus Holz im Reutlinger Stadtteil Orschel-Hagen sorgt für reichlich Verwunderung. Die Stadt erklärt, wozu es gebraucht wird. Foto: Dieter Reisner Ein Podest aus Holz im Reutlinger Stadtteil Orschel-Hagen sorgt für reichlich Verwunderung. Die Stadt erklärt, wozu es gebraucht wird. Foto: Dieter Reisner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.