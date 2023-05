Die Kritik am geplanten Privat-Gymnasium in kirchlicher Trägerschaft reißt nicht ab. Nun haben Rektoren, Elternvertreter und ein Schulamtsdirektor a. D. schriftlich Stellung bezogen. Stadt beabsichtigt, Millionen ins Vorhaben zu pumpen.

In einem leeren Unterrichtsraum an einer Schule sind die Stühle auf einen Tisch gestellt. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild In einem leeren Unterrichtsraum an einer Schule sind die Stühle auf einen Tisch gestellt. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.