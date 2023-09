Kot und tote Vögel: Tauben bereiten an der Reutlinger Eisenbahnbrücke unter den Linden schon lange Probleme. Es wurde bereits viel unternommen. Jetzt folgen neue Maßnahmen – mit Verzögerung. Wieso die Tauben umziehen mussten und wie der Bestand in der Stadt verkleinert werden soll.

Taubenverbot: Dieser gefiederte Stadtbewohner muss sein altes Zuhause auf der Brücke Unter den Linden verlassen und aufs Rathaus ziehen. Foto: Dieter Reisner Taubenverbot: Dieser gefiederte Stadtbewohner muss sein altes Zuhause auf der Brücke Unter den Linden verlassen und aufs Rathaus ziehen. Foto: Dieter Reisner

