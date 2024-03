Vier Klima-Aktivisten der »Letzten Generation« sind nach einer Straßenblockade am Hohbuchknoten in Reutlingen im März 2023 wegen Nötigung angeklagt. Der erste Prozesstag vor dem Amtsgericht endet überraschend.

Mahnwache vor Prozessbeginn gegen Mitglieder der »Letzten Generation« am Reutlinger Amtsgericht. Foto: Stephan Zenke Mahnwache vor Prozessbeginn gegen Mitglieder der »Letzten Generation« am Reutlinger Amtsgericht. Foto: Stephan Zenke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.