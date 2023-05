Klima- und Umweltschutz im Fokus: Schulung zum Umweltmentor in Reutlingen möglich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit dem Projekt Umweltmentoring schafft die Stadt Reutlingen ein neues Angebot, bei dem der Klima- und Umweltschutz im Fokus steht. In der vom Reutlinger Bildungsbüro ins Leben gerufenen Schulung können sich Interessierte zu Umweltmentoren weiterbilden lassen und ihr neu erlangtes Wissen weitergeben.

»Die Stadt Reutlingen ist Modellkommune im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sich nachhaltig zu entwickeln bedeutet einfach gesagt, sich so zu verhalten, dass alle Menschen jetzt und auch in Zukunft gut auf der Erde leben können. Wer das wichtig findet, ist bei der Schulung für Umweltmentorinnen und -mentoren richtig«, erklärt Bärbel Pechar vom Reutlinger Bildungsbüro, die die Schulung gemeinsam mit der Projektkoordinatorin Heike Siemons ins Leben gerufen hat.

Wissen für den Hausgebrauch

In sieben unterschiedlichen Modulen vermitteln Experten Fachwissen für den Hausgebrauch, aber auch, wie das Gelernte weitergegeben werden kann. In den Modulen geht es um Sparpotenziale bei Heizung und Strom, nachhaltigen Konsum, Wasser, Müllvermeidung, Mobilität und Kommunikation. Die sieben Termine finden ab Ende Juni, immer ab 18 Uhr, im Haus der Familie statt. Den Auftakt bildet das Modul »Heizen – Sparpotenziale und Verbrauch« am Montag, 19. Juni. Bei welchen Gelegenheiten die Umweltmentoren ihr neu erlangtes Wissen weitergeben, kann offen und individuell gestaltet werden – möglich sind zum Beispiel die Kontaktaufnahme über ehrenamtliche Netzwerke oder die Mitwirkung bei themenspezifischen Veranstaltungen.

Die Schulung ist eingebettet in ein großes Ganzes. Bärbel Pechar: »Wir möchten den Reutlinger Bürgern zeigen, dass wir als Stadtverwaltung nachhaltig unterwegs sind. Hierfür arbeiten wir mit städtischen und mit externen Bildungsakteuren zusammen und möchten als Netzwerk erfahrbar sein.«

Auch die Schulung versteht das Bildungsbüro als Netzwerkarbeit: »Wir freuen uns über Anmeldungen aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Nach der Schulung möchten wir mit den Mentoren in Kontakt bleiben, Infos und Ideen austauschen sowie weitere Maßnahmen entwickeln«, so Pechar. Ein Kochevent mit regionalen Zutaten am Donnerstag, 28. September, beendet das Projekt. Anmeldungen zur Umweltmentoren-Schulung sind ab sofort per E-Mail möglich. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Fragen zur Schulung beantwortet das Bildungsbüro der Stadt Reutlingen telefonisch. (pm)

heike.siemons@reutlingen.de

www.reutlingen.de/bildungsregion