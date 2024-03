Der Reutlinger Matthias Diether duelliert sich am Sonntag in der Kochshow »Kitchen Impossible« mit Tim Mälzer. Der TV-Koch ist auf den 49-Jährigen aufmerksam geworden, weil dieser es zum international renommierten Sterne-Koch geschafft hat. Sein Weg dorthin von Sondelfingen über Berlin bis nach Tallinn war allerdings mit einigen Hürden verbunden.

Waren bei »Kitchen Impossible« direkt auf einer Wellenlänge: der Reutlinger Sterne-Koch Matthias Diether (rechts) und TV-Koch Tim Mälzer. Foto: Hendrik Lüders/RTL Waren bei »Kitchen Impossible« direkt auf einer Wellenlänge: der Reutlinger Sterne-Koch Matthias Diether (rechts) und TV-Koch Tim Mälzer. Foto: Hendrik Lüders/RTL

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.