Noch immer fehlt es in Reutlingen und der Region an Erzieherinnen. Wie Quereinsteiger durch ein neues Ausbildungsprogramm ein wichtiger Bestandteil der Lösung des Problems werden.

Das Programm »Direkteinstieg Kita« erleichtert Berufserfahrenen den Umstieg in einen Erziehungsberuf. Foto: Adobe Stock Das Programm »Direkteinstieg Kita« erleichtert Berufserfahrenen den Umstieg in einen Erziehungsberuf. Foto: Adobe Stock

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.