Die ersten Kindergartenboxen sind offiziell überreicht worden: Dorothee Himpele und Manuela Lieb (Verein Wirbelwind), Sonnenbühls Bürgermeister Uwe Morgenstern, Eningens Bürgermeister Eric Sindek, Landrat Dr. Ulrich Fiedler, sowie Evelyn Eißler-Krause und Andrea Vogel vom Kreisjugendamt bei der Übergabe am Montagmorgen im Landratsamt (von links). Foto: Anja Weiß Die ersten Kindergartenboxen sind offiziell überreicht worden: Dorothee Himpele und Manuela Lieb (Verein Wirbelwind), Sonnenbühls Bürgermeister Uwe Morgenstern, Eningens Bürgermeister Eric Sindek, Landrat Dr. Ulrich Fiedler, sowie Evelyn Eißler-Krause und Andrea Vogel vom Kreisjugendamt bei der Übergabe am Montagmorgen im Landratsamt (von links). Foto: Anja Weiß

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.