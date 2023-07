Das große Krabbeln hat den Ortsrand von Degerschlacht überfallen. Tausende von Kartoffelkäfern haben sich vom angrenzenden Acker auf den Weg gemacht. Die Schädlinge bevölkern jetzt Terrassen und Vorgärten, dringen in Keller und Häuser ein. Ganz schön ekelhaft, meinen Anwohner. Woher die Plage kommt, und was sich dagegen machen lässt.

Ein Kartoffelkäfer neben dem Finger des Degerschlachters Wolfram Zielke, der seinen GEA lieber ungestört auf der Terrasse lesen würde. Foto: Stephan Zenke Ein Kartoffelkäfer neben dem Finger des Degerschlachters Wolfram Zielke, der seinen GEA lieber ungestört auf der Terrasse lesen würde. Foto: Stephan Zenke

